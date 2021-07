Homem saca arma em clínica por não querer usar máscara (vídeo)

Segundo testemunhas do episódio ocorrido em Belo Horizonte, a pessoa que se recusava a usar máscara e que reagiu com tamanho nervosismo identificou-se como policial, edit

Portal Forum - Um homem que se recusava a usar máscara dentro de uma clínica radiológica de Belo Horizonte (MG) sacou uma pistola automática e ameaçou pacientes que aguardavam para fazer exames no local. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (26), no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte (MG).

As cenas, que foram gravadas pela mulher que primeiro o advertiu por não usar a proteção no rosto, mostram que um segundo paciente adverte o homem descontrolado. Ele então começa a gritar e a intimidar a vítima, momento em que saca a arma da cintura e a aponta para baixo.

Segundo testemunhas do episódio, a pessoa que se recusava a usar máscara e que reagiu com tamanho nervosismo identificou-se como policial, embora não tenha mostra qualquer documento funcional ou distintivo. Após o pânico daqueles que estavam no lugar, o homem guardou a pistola e foi embora, sem falar mais nada.

Veja:

