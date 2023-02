Homem se irrita com criança autista buzinando o carro e mata o pai dela

Apoie o 247

247 - Um homem morreu após levar diversos tiros à queima-roupa em um bar da Vila São João Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O crime ocorreu na noite deste sábado (25).

Segundo o Metrópoles, o boletim de ocorrência registra que o assassino ficou com raiva porque uma criança com autismo teria buzinado o carro do pai intensamente.

O criminoso discutiu com o pai da criança e prometeu buscar uma arma em casa.

Por volta das 21 horas, ele voltou e fez diversos disparos à queima-roupa. A vítima foi levada para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, mas não resistiu.

Testemunhas identificaram o assassino, mas este não tinha sido encontrado até a manhã deste domingo (26).

O autismo, atualmente chamado de Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e interação social, associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos.

Os sinais do TEA começam na primeira infância e persistem na adolescência e vida adulta. A condição acomete cerca de 1 a 2% da população mundial, com maior prevalência no sexo masculino, e as causas são multifatoriais, com grande influência genética, mas também com participação de aspectos ambientais.

