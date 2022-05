Homem vestido como “viking do Capitólio” participa de ato ao lado de Daniel Silveira

Imitando a vestimenta do invasor do Capitólio, apoiador bolsonarista entregou uma "homenagem" que imita a placa Marielle Franco quebrada pelo próprio deputado em 2018 edit

247 - Em ato bolsonarista em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, neste domingo (1º de Maio), um personagem que estava ao lao do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) chamou a atenção.

Se trata de um homem que usava chifres, peles e um cocar indígena com o rosto pintado de verde e amarelo, fazemdo uma alusão a Jacob Anthony Chansley, conhecido como “Jake Angeli”, preso e condenado pela invasão do Capitólio.

Jake ficou conhecido como “viking do Capitólio” por causa da vestimenta. Ele se autodenominava “xamã do QAnon”, organização de extrema direita que organizou a invasão da sede do parlamento dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021.Jake foi condenado a 41 meses de prisão nos EUA.

O apoiador bolsonarista ao lado de Silveira segurava a bandeira do Brasil e entregou ao parlamentar uma placa que imita as usadas para nominar as ruas do Rio de Janeiro com a descrição: “Rua Dep. Daniel Silveira, deputado, mártir, defensor da liberdade, da vida e dos direitos individuais, preso injustamente por crime de opinião”.

A homenagem faz uma alusão à placa Marielle Franco quebrada pelo próprio deputado durante as eleições de 2018. "Esse aqui é branco mesmo, não é como uns aí que fingem ser de verdade", disse o locutor sobre Julio Monteiro, o viking brasileiro.

