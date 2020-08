Homens que agrediram e ameaçaram jovem negro em shopping do Rio são PMs

Os dois homens que agrediram e ameaçaram o jovem Matheus Fernandes no interior do Shopping Via Plaza, no Rio de Janeiro, foram identificados como policiais militares e deverão prestar depoimento nos próximos dias. Eles são investigados pelo crime de racismo edit

Revista Fórum - Os dois homens que agrediram e ameaçaram com arma de fogo o jovem Matheus Fernandes, de 18 anos, dentro do Shopping Via Plaza, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na última quinta-feira (6) foram identificados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Os agressores são dois policiais militares, que não tiveram suas identidades reveladas. Segundo as investigações, os dois trabalham para uma empresa terceirizada que presta serviço para o shopping.

Os dois PMs deverão prestar depoimento na delegacia da Ilha do Governador nos próximos dias. Segundo o delegado responsável pelo caso, eles são investigados pelo crime de racismo.

“Essas pessoas que praticaram essa violência contra o Matheus foram identificadas. São dois policiais militares que trabalham para uma empresa de segurança que presta serviços para o shopping. Estamos aguardando a apresentação deles em sede policial para prestarem esclarecimentos”, disse o delegado Marcus Henrique.

