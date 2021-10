Homens que mataram e concretaram jovem em parede continuaram trabalhando na obra por dias, diz polícia

Apoie o 247

247 - Os dois suspeitos de assassinarem Joice Maria da Glória Rodrigues, jovem de 25 anos que estava desaparecida há oito dias, a teriam estrangulado e concretado o corpo na parede de uma obra onde trabalhavam em seguida. Eles teriam continuado o trabalho no local mesmo depois da ocultação do corpo, segundo a Polícia Civil.

O corpo da jovem foi encontrado nesta terça-feira, 5, em São Vicente (SP), em uma obra onde um pedreiro e um autônomo trabalhavam. Ela estava desaparecida há mais de uma semana e foi encontrada após investigações da 3ª Delegacia de Homicídios, informa o G1.

“De acordo com o delegado titular que conduz o caso, Thiago Nemi Bonametti, a polícia apurou com testemunhas que a jovem mantinha relações sexuais consensuais com o pedreiro. Na data do desaparecimento, ela passou na obra para encontrá-lo. A principio, ele negou que sabia do desaparecimento dela”, informa o G1.

No segundo depoimento, ele confessou que a matou estrangulada junto com o colega após relações sexuais.

Testemunhas disseram à polícia que os dois já se conheciam há muitos anos, e tinham uma espécie de relacionamento.

Teria tido uma discussão entre a jovem e o autônomo, que começou a estrangulá-la e pediu ajuda para o pedreiro. Após matá-la, concretaram Joice na parede para ocultar o cadáver. Apenas o pedreiro confessou o crime.

