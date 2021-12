Horas depois de cancelamento por Paes, governador do Rio diz que decisão final sobre réveillon será tomada na próxima semana

Cláudio Castro disse que a decisão será comunicada após reunião entre os chefes do Executivo municipal e estadual, além de membros do comitê científico edit

247 - Horas depois de o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ter cancelado a festa de réveillon de Copacabana devido ao surgimento da variante ômicron do coronavírus - “respeito à ciência”, argumentou Paes -, o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que a decisão final será tomada apenas na próxima semana.

Segundo Castro, a decisão se haverá ou não cancelamento da festa de Ano Novo na capital por recomendação para controle da pandemia será comunicada após reunião entre os chefes do Executivo municipal e estadual, além de membros do comitê científico do Estado e do município.

“Falei há pouco com o prefeito Eduardo Paes e decidimos, juntos, que faremos uma reunião na próxima semana para uma decisão final sobre as festas do réveillon. Nesse encontro, participarão técnicos da saúde do Estado e do município”, escreveu Castro no Twitter por volta das 13h deste sábado. O comunicado de Paes foi feito às 7h, também pelo Twitter.

Falei há pouco com o prefeito Eduardo Paes e decidimos, juntos, que faremos uma reunião na próxima semana para uma decisão final sobre as festas do réveillon. Nesse encontro, participarão técnicos da saúde do Estado e do município. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) December 4, 2021

Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio.1/2 pic.twitter.com/BsFTbIprNQ — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2021

Se é esse o comando do Estado(não era isso o que vinha me dizendo o governador), vamos acatar. Espero poder estar em Copacabana abraçando a todos na passagem de 22 para 23. Vai fazer falta mas o importante é que sigamos vacinando e salvando vidas. 3/3 — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2021