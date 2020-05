Hospitais de campanha de SP já atenderam 2 mil pacientes e evitam 'colapso'

247 - A Prefeitura de São Paulo disse hoje que os leitos adicionais criados nos hospitais de campanha foram os responsáveis por evitar um "colapso" do sistema público de saúde como consequência da pandemia do coronavírus. Segundo a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB), mais de 2.000 pessoas foram atendidas pelas unidades temporárias do Anhembi e do estádio do Pacaembu.

"Os hospitais de campanha que inauguramos há mais de um mês estão sendo um pulmão absolutamente imprescindível para o sistema de saúde", disse o secretário de saúde municipal, Edson Aparecido dos Santos, em entrevista à Globonews.

"Mais de 2.000 pessoas já passaram pelos dois hospitais de campanha. Imagina se essas pessoas estivessem na porta de hospitais, seguramente já teríamos chegado ao colapso da rede hospitalar", completou o secretário.

