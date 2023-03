Hospital da USP é alvo de ataque cibernético e hackers exigem resgate para que sistema seja restabelecido

Apoie o 247

247 - O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP) foi alvo de um ataque cibernético e os hackers exigem resgate para que os acessos dos funcionários e servidores sejam restabelecidos. Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “as máquinas foram ‘sequestradas’ por um ransomware, vírus que bloqueia o acesso do usuário ao computador e cobra resgate”. A direção do hospital disse que não haverá pagamento de resgate algum.

O diretor do hospital, Walter Cintra Ferreira, informou que a invasão ocorreu na última quarta-feira (22) e, desde então, a unidade hospitalar vem restringindo o atendimento apenas às urgências e emergências. “Tivemos todos os sistemas prejudicados, estamos reformatando todas as máquinas do hospital. É um processo lento, estamos priorizando as áreas assistenciais e não temos um prazo definitivo para dizer quando vai ser normalizada a situação”, disse Ferreira.

A formatação atinge cerca de 600 computadores. Apesar disso, não há indícios de que dados dos pacientes tenham sido vazados. “Tudo está sendo reposto nos backups, então não é possível dizer agora se tudo foi recuperado ou não”, completou o diretor.

