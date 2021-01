Hospital das Clínicas de SP pretende imunizar mil funcionários nesta segunda

247 - O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP pretende vacinar mil profissionais de saúde contra a Covid-19 nesta segunda-feira (18). A informação é do portal G1.

Uma megaoperação começou a operar no hospital para imunizar cerca de 30 mil trabalhadores do local. No estado de São Paulo, a vacinação começou no HC neste domingo (17), com 112 pessoas.

Os postos de atendimento aos funcionários devem trabalhar por 12 horas, das 7h às 19h.

