Hospital que internou Bolsonaro tem 99,5% dos funcionários vacinados contra Covid

Bolsonaro foi internado na segunda-feira no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com um quadro clínico de suboclusão intestinal edit

Por Edoardo Ghirotto, Metrópoles - O hospital onde Bolsonaro está internado tem 99,5% dos funcionários com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19, conforme as regras estabelecidas pelo SUS. Bolsonaro é um crítico contumaz da campanha de imunização e diz não ter recebido nenhuma dose de vacina até agora.

Bolsonaro foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com um quadro de suboclusão intestinal. Ele deu entrada no hospital nesta segunda-feira (3/1) e não tem previsão para receber alta.

O Vila Nova Star pertence à Rede D’Or e conta com aproximadamente mil funcionários. O hospital completará três anos em maio.

Leia a íntegra no Metrópoles.

