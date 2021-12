Hotéis do Rio têm 86% de reservas, mesmo exigindo passaporte vacinal

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A rede hoteleira carioca atingiu previsão de 86% de ocupação para a festa da virada. A quantidade de reservas confirmadas surpreende, uma vez que, para se hospedar na cidade do Rio, é necessário apresentar passaporte da vacina, para comprovar a aplicação do esquema de imunização completo contra a Covid-19.

Ipanema e Leblon lideram o ranking dos bairros mais procurados, com 92,19% das reservas confirmadas, seguidos de Leme e Copacabana, com 87,83%, todos na zona sul. Em terceiro, vêm Barra da Tijuca, na zona oeste, e São Conrado, também na zona sul, com 86,25%; Flamengo e Botafogo ocupam a quarta posição, com 84,01%, seguidos do Centro (77,17%).

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE