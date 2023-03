Ideias de Tarcísio eram "ridículas", dizia prefeito de São Sebastião

O prefeito de São Sebastião criticou a gestão de Tarcísio de Freitas no Ministério da Infraestrutura edit

247 - O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse em uma live no dia 27 de setembro do ano passado que o então candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) desconhecia o estado de São Paulo.

O tucano afirmou que as reuniões com o então ministro da Infraestrutura eram "inócuas" e "ridículas", apontou a coluna de Guilherme Amado, publicada no site Metrópoles.

São Sebastião foi uma das cidades atingidas pelas chuvas. Teve 64 dos 65 mortos depois das enchentes no litoral paulista em fevereiro. Mais de 2.400 pessoas ficaram desabrigadas nos municípios da faixa litorânea.

