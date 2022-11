Identificadas duas novas subvariantes da ômicron em SP

As duas cepas foram encontradas em amostras da capital e do interior do estado de São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Rede de Alerta de Variantes do Sars-CoV-2, coordenada pelo Instituto Butantan, em São Paulo, identificou duas novas sublinhagens da variante ômicron do coronavírus pela primeira vez no Brasil. As duas cepas foram encontradas em amostras da capital e do interior do estado de São Paulo.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (17) pelo jornal Folha de S.Paulo, a primeira variante, conhecida como XBB.1, tem origem a partir da recombinação de duas outras sublinhagens, a BA.2.10.1 e a BA.2.75. A outra variante identificada foi a CK.2.1.1, a partir de uma amostra da cidade de Ribeirão Preto (a cerca de 300 km da capital).

O Butantan afirmou que as duas amostras contendo as subvariantes foram coletadas entre as semanas de 16 de outubro a 5 de novembro pelos laboratórios que integram a rede de vigilância.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.