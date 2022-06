Idosa e diarista são achadas carbonizadas em apartamento de luxo no Rio

Martha Pontes e Alice da Silva estavam no Flamengo, na zona sul do Rio; filho de uma delas alega que pintores já haviam feito ameaças edit

Metrópoles - Duas mulheres foram encontradas mortas, carbonizadas, em um apartamento de luxo no Flamengo, na zona sul do Rio. Segundo o filho de uma delas, pintores haviam ameaçado e roubado a dona da residência.

De acordo com o Bom Dia Rio, da TV Globo, Diogo Fernandes é filho da diarista Alice Fernandes da Silva, de 51 anos, que fazia faxina na casa de Martha Maria Lopes Pontes, de 77.

Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram dois homens entrando no edifício por volta das 13h. Os dois seriam pintores que já haviam prestado serviços para Martha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h55 de quinta-feira (9/6) para a ocorrência de incêndio no 12º andar de um edifício da Avenida Rui Barbosa.

No local, homens dos quartéis do Catete e do Humaitá encontraram as duas mulheres mortas. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

