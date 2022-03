Idosa faz vídeo para provar ao INSS que está viva: "devolve meu pagamento"

Apoie o 247

Por Daniele Dutra, Metrópoles - Uma idosa de 84 anos está com o pagamento atrasado há mais de um ano e tenta provar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que está viva: “Eu não estou morta, só quero receber”, disse Juracy Abreu de Salles, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Em fevereiro de 2021, dona Juraci, moradora de Campo Grande, zona Oeste do Rio, teve o pagamento suspenso. Em março, ela foi até o INSS da Unidade Engenheiro Trindade, em Campo Grande, para entregar a documentação necessária, mas nada foi resolvido.

Em julho de 2021, a documentação teria sido confundida no sistema com a do marido de dona Juracy, falecido há 20 anos. A partir daí, o INSS considerou a senhora como se também tivesse ido a óbito.

