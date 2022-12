Idosa fura fila de mercado, xinga e tenta atropelar mulher negra em Minas

Apoie o 247

247 - Uma idosa furou a fila de um supermercado, atacou verbalmente uma mulher negra e tentou atropelá-la em Uberaba, no Triângulo Mineiro (MG). Segundo boletim policial, a vítima ouviu que “nem deveria estar lá”, em referência à cor dela. As informações são do portal BHAS.

A mulher estava na fila do estabelecimento quando a suspeita chegou e entrou na frente dela, na última quinta-feira (15). A vítima reclamou sobre já estar na fila antes e foi atacada pela senhora.

Quando a moça e seu acompanhante atravessavam uma faixa em frente ao mercado, notaram uma caminhonete avançando em direção a eles. Assim que desviaram do veículo, perceberam que era a mesma idosa quem dirigia o veículo.

