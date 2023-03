Idosa sai para buscar remédio e morre em alagamento em SP

Idosa foi mais uma vítima da falta de planejamento urbano que agrava as situações de alagamento na cidade de São Paulo edit

247 - Uma idosa foi mais uma vítima da falta de planejamento urbano que agrava as situações de alagamento na cidade de São Paulo. Reportagem do portal G1 relata que Neyde Pereira Capelano, de 88 anos, morreu nesta quarta-feira (8) na Rua Gaivota, no bairro de Moema, na Zona Sul de São Paulo, após seu carro ficar submerso durante a forte chuva que atingiu a capital paulista.

Segundo a Polícia Militar, ela perdeu o controle e bateu veículo contra árvore, ficando presa na enxurrada. Neyde tinha saído para buscar remédios em um posto de saúde.

Quando começou a chover, encostou em um posto de combustíveis para aguardar a chuva diminuir. No entanto, ela decidiu continuar o trajeto para casa e passou pelo local, que estava alagado. Ela não conseguiu fazer o retorno e nem sair do veículo.

