Idoso de 71 anos é preso após assediar jovem de 14 anos em SP

247 - Um idoso de 71 anos foi preso por suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O homem passou a mão nas partes íntimas da jovem. O primo da adolescente gravou a cena e o vídeo foi publicado pelo portal G1.

A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no município paulista. Considerado amigo da família, o suspeito era um antigo empregador de uma das irmãs da jovem.

A delegada Lyvia Bonella, da DDM da cidade, informou que o caso ocorreu no dia 12 de dezembro, na casa da vítima, localizada no bairro Sítio do Campo.

