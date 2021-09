Idoso pede indenização de R$ 100 mil da Prevent Senior na Justiça após tomar 'kit covid'

De acordo com a defesa de um empresário de 78 anos, antes da comprovação da Covid, ele recebeu da Prevent Senior o chamado "kit covid", com remédios sem eficácia científica comprovada para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 edit

247 - Um empresário de 78 anos pediu na Justiça de São Paulo uma indenização de R$ 106 mil da operadora de plano de saúde Prevent Senior. O idoso alegou negligência no tratamento da covid-19. De acordo com a defesa do empresário, antes da comprovação da doença, ele recebeu da Prevent Senior o chamado "kit covid", com azitromicina e ivermectina, remédios sem eficácia científica comprovada para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a Covid-19. A informação foi publicada pelo portal Uol.

A CPI da Covid investiga a Prevent Senior por ter ocultado mortes de pessoas diagnosticadas com a doença durante estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina.

Em nota, a operadora comentou a iniciativa do empresário de 78 anos e disse que, "no presente caso, após apuração interna, não foi identificada qualquer conduta inadequada pelo nosso corpo clínico".

O Judiciário paulista, por meio do Tribunal de Justiça, já condenou a Prevent Senior a depositar R$ 1,92 milhão para pagar o tratamento de um paciente com Covid-19 internado em um hospital da operadora de saúde. O paciente, Carlos Alberto Reis, tomou o chamado "kit covid" e não recebeu o tratamento adequado.

