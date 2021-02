Idosos recebem falsa aplicação de vacina contra a Covid-19 no Rio

No drive-thru do Gragoatá (RJ), por exemplo, uma técnica de enfermagem colocou apenas a ponta da seringa, a agulha, e não empurrou o líquido. Em Petrópolis, uma idosa de 94 anos achou que recebeu a vacina, mas a seringa estava vazia edit

247 - Familiares de dois idosos que estiveram em tendas de vacinação de Niterói, Região Metropolitana, e Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, não receberam o imunizante. No drive-thru do Gragoatá, uma técnica de enfermagem colocou apenas a ponta da seringa, a agulha, e não empurrou o líquido. Na hora que o idoso é vacinado, os parentes comemoraram, mas perceberam que havia algo estranho depois de rever as imagens. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Em Petrópolis, uma idosa de 94 anos achou que recebeu a vacina, mas a seringa estava vazia. A técnica em enfermagem tentou tirar a proteção da agulha da seringa. O familiar da idosa que está no banco de motorista e filmando a ação afirmou que a melhor solução era a troca do objeto. A técnica foi à tenda montada para pegar outra seringa. Ao retornar, a seringa sem dose é aplicada na idosa.

As prefeituras das duas cidades (Gragoatá e Petrópolis) informaram que as técnicas foram afastadas.

