III Festival “A esperança vai vencer o medo” acontece neste sábado em São Paulo

247 - A terceira edição do Festival de Política e Cultura “A esperança vai vencer o medo” promete reunir um número ainda maior de pessoas anti-fascistas e que apoiam a democracia. O evento acontecerá neste sábado (24), das 13h às 22h, na Ocupação 9 de Julho, tomada por iniciativa conjunta organizada por coletivos, artistas, movimentos populares e culturais.

As atrações culturais reunirão as bandas ‘Roberta Sá e o Bando de Lá’, ‘Negras em Marcha’, ‘Pagode Pequeno’ e ‘Cornucópia Desvairada’; os Analog Trio, com os DJs Medina (Marafo Records), Jorge du Peixe (Nação Zumbi), Bruno Secilians (Secilians Shop) e Levi; a Bateria Ninguém Dorme, da Comunidade do Areião; e o Bloco Ilusão, com Alessandra Leão.

Seguindo a linha das edições anteriores, o Festival reunirá política, cultura e gastronomia, quem passar pelo evento poderá comer pratos e bebidas feitas pelos estabelecimentos que compõem a iniciativa dos Bares pela Democracia, que reúne 60 estabelecimentos paulistanos. Outra atração será a venda de artigos de luta, com banquinhas de roupas, acessórios e publicações. Ademais, tanto durante o Festival, quanto nos próprios estabelecimentos que reúnem os Bares Pela Democracia, haverá ofertas de itens comercializados à custo de 13 reais, vinculados a #Promo13.

A primeira edição do Festival reuniu 5 mil pessoas e dobrou de público em sua segunda edição. A entrada no evento é gratuita, porém, o público do Festival está convocado para doar alimentos para ações solidárias contra a fome organizadas pelo Coletivo Sopão das Manas, os alimentos serão destinados às famílias da Ocupação Rudge, localizada na Barra Funda.

SERVIÇO

III Festival de Política e Cultura “A esperança vai vencer o medo”

Quando: Sábado, 24 de setembro, das 13h às 22h

Local: Ocupação 9 de Julho - Rua Álvaro de Carvalho, 427 | Bela Vista, SP

