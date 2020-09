Iluminação especial de monumentos abre programação de eventos do Setembro Amarelo em Bauru

Monumentos de Bauru, no Centro-Oeste do estado de São Paulo, receberão a partir desta terça-feira (1) uma iluminação especial em referência ao Setembro Amarelo, mês dedicado a uma campanha mundial de prevenção ao suicídio edit

247 - Alguns dos principais monumentos e prédios públicos do município de Bauru, no Centro-Oeste do estado de São Paulo, receberão a partir desta terça-feira (1) uma iluminação especial em referência ao Setembro Amarelo, mês dedicado a uma campanha mundial de prevenção ao suicídio.

Segundo informações publicadas pelo portal G1, dentre os eventos virtuais há seminários, palestras com especialistas, sessões de filmes através do Cine Ser CVV e lives.

A concha acústica do Parque Vitória Régia é um dos pontos que receberão a iluminação especial. Outras localidades contempladas serão o prédio da Câmara de Vereadores, a réplica da Torre Eiffel instalada na Praça Nove de Julho, na Vila Falcão, e a Praça do Avião.

De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, ou cerca de 32 por dia. Mais de 96% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, como depressão, abuso de substâncias e transtorno bipolar.

