Imagens impressionantes: famílias deixam casas durante temporal no RJ, e idosos são carregados em lata de lixo e colchão

247 - Diversas famílias tiveram que deixar suas casas por causa dos alagamentos após o temporal deste fim de semana na capital e Baixada Fluminense, informa o G1. Os bairros de Jardim América, Acari e Pavuna ainda estavam inundados na manhã deste domingo (14).

Um homem morreu soterrado em Ricardo de Albuquerque, o corpo dele foi encontrado com a ajuda de cães farejadores. Uma mulher morreu afogada em Acari, na manhã de domingo (14).

Uma mulher foi encontrada morta na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, e um homem morreu eletrocutado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Uma quinta vítima ainda era procurada pelo Corpo de Bombeiros em Belford Roxo no início da tarde.

Imagens mostram muitas pessoas enfrentando as correntezas para conseguir chegar em pontos de apoio dos municípios. No bairro Laguna e Dourados, em Duque de Caxias, uma família colocou um idoso dentro de um latão de lixo para que fosse possível tirá-lo de dentro da casa que estava cheia de água.

O Centro de Operações Rio informou que a cidade entrou em estágio operacional número 4 -- o segundo mais alto na escala de riscos. Em Niterói, o alerta é máximo.

Imagem do 9° BPM (Rocha Miranda), que fica no bairro de Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio

Chuva causou alagamento em Fazenda Botafogo, na Zona Norte

Quatro estações da linha 2 do Metrô foram fechadas na manhã deste domingo (14)

Idoso é levado por grupo em alagamento durante chuva no Rio





