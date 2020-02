IML do Rio faz nova perícia em corpo de miliciano morto na Bahia

Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro deverá realizar um novo exame cadavérico complementar no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, ligado ao clã Bolsonaro, entre esta quinta-feira (20) e a sexta feira. Estimativa é que um novo laudo, seja apresentado em cerca de 15 dias edit

247 - O Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro deverá realizar um novo exame cadavérico complementar no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, ligada ao clã Bolsonaro e que foi morto no último dia em uma troca de tiros com policiais no interior da Bahia. A estimativa é que os resultados da perícia, que deverá ser feita entre esta quinta-feira (20) e a sexta feira. A estimativa é que um novo laudo seja apresentado em cerca de 15 dias.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a nova perícia atende a uma decisão do juiz Augusto Yuzo Jouti, responsável pelas comarcas dos municípios de Esplanada e Alagoinhas. O exame poderá ser acompanhado por médicos assistentes técnicos, indicados pela família de Adriano e pelo Ministério Público da Bahia.