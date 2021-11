Imóvel de 3 andares desaba no Rio e mata uma pessoa

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um imóvel de três andares desabou nessa quarta-feira (17) no Morro do Salgueiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros encontrou quatro pessoas nos destroços. Um homem morreu e as outras três vítimas ficaram feridas (duas mulheres e uma criança de 4 anos).

Duas das vítimas feridas foram levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho. A jovem de 19 anos recebeu alta. A criança está em estado estável. A terceira vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, onde passou por cirurgia.

A Secretaria Municipal de Assistência Social ofereceu abrigo temporário, porém os moradores do imóvel preferiram ficar na casa de parentes. A Prefeitura informou que vai oferecer o benefício do Aluguel Social.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE