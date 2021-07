'Impeachment de Bolsonaro será decidido nas ruas', diz Lindbergh

"Nós vivemos um golpe no Brasil: o afastamento da Dilma, a prisão do Lula. Só se derrota um golpe com processo de mobilização popular crescente, com muita força. É um erro a gente achar que é só esperar a data da eleição", disse à TV 247 o vereador. Assista edit

247 - O vereador Lindbergh Farias falou à TV 247 nesta sábado (3), por meio da professora e primeira suplente de deputada estadual do PT na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Elika Takimoto, diretamente da manifestação pelo "Fora Bolsonaro" no Rio de Janeiro.

"Aqui está grande. Isso aqui significa que as outras passeatas podem e devem ser grandes também. Isso mostra que as ruas estão refletindo o aumento do desgaste do governo Bolsonaro", relatou o vereador.

Questionado sobre sua expectativa sobre os pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias destacou o papel da pressão popular para tirar Jair Bolsonaro do poder. "Eu não tenho dúvidas em afirmar que esse quadro político vai ser decidido nas ruas. Para ter impeachment de um presidente da República tem que ter muita gente nas ruas, a popularidade dele tem que cair, e eu acho que a gente está vendo isso crescendo agora em relação ao Bolsonaro. Muita juventude nas ruas. Isso relembra também o impeachment do Collor. Você sabe das crises nas universidades, nos institutos federais. Agora, eu sempre digo, nós vivemos um golpe no Brasil: o afastamento da Dilma, a prisão do Lula. Só se derrota um golpe com processo de mobilização popular crescente, com muita força. Foi assim na luta contra a ditadura. É um erro a gente achar que é só esperar a data da eleição e resolver. Nós temos que ir em uma crescente, e eu acho que o caminho agora é esse".

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.