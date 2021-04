Impeachment de Wilson Witzel será julgado nesta sexta

247 - A partir das 9h desta sexta-feira (30), cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, conduzidos pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Henrique de Andrade Figueira, julgarão seo governardor afastado do RIo de Janeiro, Wilson Witzel, será condenado ou não ao impeachment por crime de responsabilidade, baseado na denúncia feita pela acusação — deputados Luiz Paulo (Cidadania) e Lucinha (PSDB) —, e aceita pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) há pouco mais de dez meses. A informação é do portal Exame.

Diferente da última vez em que esteve perante o júri, no último dia 7, o ex-juiz federal, que havia destituído sua defesa, afirma que agora irá acompanhado dos advogados, e diz confiar na absolvição.

A reportagem ainda informa que, Ccaso Witzel receba sete votos contrários no julgamento (dois terços do júri), estará definitivamente afastado do cargo de governador e não poderá exercer qualquer função pública por tempo também a ser definido na sessão desta sexta-feira por votação entre os membros do TEM, não podendo passar de cinco anos o período máximo

