Impeachment de Witzel será votado no início de agosto

247 - O impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, após dez sessões na Assembleia do Rio, será votado no início de agosto, segundo o colunista Guilherme Amado, da Época.

A defesa do governador foi notificada na noite desta quarta-feira (8) sobre o início da contagem do prazo do impeachment.

