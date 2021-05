“Impeachment é pouco para Bolsonaro, ele merece cadeia”, diz Freixo

247 - O deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ) defendeu a prisão de Jair Bolsonaro, após o diretor do Butantan, Dimas Covas, revelar que o governo federal sabotou a compra de vacinas. “Se Bolsonaro não tivesse sabotado a Coronavac, o Brasil poderia ter sido o primeiro país a vacinar no mundo. Quem diz isso é Dimas Covas, diretor do Butantan. Impeachment é pouco, o lugar do presidente é na cadeia”, postou o deputado em seu twitter. Saiba mais e confira vídeo da TV 247:

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, manifestou nesta quinta-feira à CPI da Covid a expectativa de concluir rapidamente estudos clínicos da vacina ButanVac assim que houver autorização da Anvisa, para disponibilizar ao menos 40 milhões de doses do imunizante no último trimestre deste ano.

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o diretor do instituto afirmou que na quarta-feira ocorreu uma conversa inicial entre representante do Butantan e o Ministério da Saúde sobre a vacina, mas ainda em fase preliminar.

Covas defendeu o uso do imunizante, principalmente a países pobres, por ter baixo custo e por integrar uma "segunda geração" de vacinas, além de poder incorporar novas variantes do coronavírus com facilidade.

O diretor do Butantan alertou ainda que o instituto, assim como outros laboratórios e desenvolvedores de vacinas, já consideram a possibilidade de reforços anuais da imunização contra o coronavírus.

Covas negou que o governo federal tenha direcionado recursos ao instituto para apoio ao desenvolvimento da vacina, assim como também disse não ter havido suporte ao desenvolvimento dos estudos clínicos da CoronaVac promovidos no Brasil.

