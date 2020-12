"Inacreditável", diz Monalisa Perrone sobre assédio sexual de Fernando Cury contra Isa Penna (vídeo)

Jornalista da CNN Brasil demonstrou indignação contra o ato de assédio sexual praticado pelo parlamentar do Cidadania, que passa a mão no seio da deputada estadual do PSOL edit

247 - A jornalista Monalisa Perrone, da CNN Brasil, demonstrou indignação contra o assédio sexual praticado pelo deputado estadual Fernando Cury (cidadania) contra a deputada estadual Isa Penna (PSOL) nessa quarta-feira (16) durante sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

“A gente abre essa edição com uma imagem inacreditável. Um caso de assédio sexual na principal assembleia estadual do país, a de São Paulo. No plenário da assembleia legislativa. A atitude do deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, foi parar na polícia. A vítima é a deputada Isa Penna do PSOL”, disse Monalisa.

“Muitos deputados ali acompanham a cena, a gente vê eles olhando para o acontece (…) Essa imagem é muito, muito triste, mas é o que a gente vive sim e, por isso, tem que ser denunciado”, acrescentou a jornalista.

Assista:

Vídeo mostra abuso contra deputada durante sessão na Alesp pic.twitter.com/VGy6aN06Gv December 17, 2020

