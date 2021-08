Incêndio atinge edifício no Bom Retiro, no Centro de SP

O prédio tem cerca de cinco andares, abriga um galpão de tecidos e fica na Rua Afonso Pena, no centro da cidade de São Paulo. Uma parte do edifício desmoronou edit

247 - Um incêndio atinge no começo da tarde desta quarta-feira (4) um pequeno edifício no Bom Retiro, no Centro de São Paulo. As chamas consomem todo o telhado do galpão.

O prédio tem cerca de cinco andares, abriga um galpão de tecidos e fica na Rua Afonso Pena, nº 580. Uma parte do edifício desmoronou, segundo o portal G1. O Corpo de Bombeiros informou que não há feridos por enquanto.

Dezenove viaturas da corporação foram ao local para atender a ocorrência.

Segundo a SPTrans, as linhas de ônibus 9191/10 Jd. Elisa Maria – Bom Retiro e 179X/10 Jd. Fontális – Metrô Barra Funda foram desviadas por causa da ação dos bombeiros no Bom Retiro. O desvio no sentido centro segue pela Av. Tiradentes, Av. Santos Dumont e pela Rua Ribeiro de Lima, prosseguindo normal.

