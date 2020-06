Incêndio atinge galpão de indústria química em Guarulhos

As chamas que atingiram um galpão de uma indústria química no bairro de Cumbica, em Guarulhos (SP) avançaram para casas vizinhas ao imóvel edit

247 - Um incêndio atinge desde o início da tarde desta segunda-feira (29) um galpão de uma indústria química no bairro de Cumbica, em Guarulhos, município da Região Metropolitana de São Paulo. As chamas avançaram para casas vizinhas ao imóvel e atingiram um carro estacionado na rua. As vias próximas ao local foram bloqueadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o imóvel, localizado da Rua Prefeito Oliveira Ramos Nogueira, tem 800 metros quadrados e começou a pegar fogo por volta das 12h15.

A corporação informou que 21 equipes foram enviadas ao local. Não há feridos.

