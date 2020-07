Incêndio atinge mais um patrimônio histórico do Rio

247 - “Um incêndio de grandes proporções atingiu o Casarão Japeri, prédio histórico anexo à estação ferroviária de Japeri, na Baixada, na madrugada deste domingo, dia 19”, informou o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo.

“De acordo com a SuperVia, bombeiros dos quartéis de Paracambi e Nova Iguaçu foram acionados pelo centro de controle da concessionária por volta das 3h da madrugada. O fogo foi controlado às 5h e equipes permanecem no local para rescaldo da estrutura. Ainda segundo a empresa, ninguém ficou ferido. As causas do ocorrido serão apuradas”, acrescentou.

