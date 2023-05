Incêndio atinge prédios comerciais na Grande SP (vídeos)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 viaturas foram encaminhadas para combater o fogo edit

247 - Um incêndio atingiu prédios comerciais no Centro de Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite desta quarta-feira (2). Não houve vítimas. O local incendiado é um centro comercial com várias lojas, como um mercado Big e uma agência do Banco Itaú.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 viaturas foram encaminhadas para combater o fogo na Avenida Vinte e Seis de Março, 277.

Por volta das 22h, o fogo estava controlado.

