Incêndio atinge saída de ventilação da estação Brigadeiro na Linha 2-Verde do Metrô

247 - Um incêndio atingiu, no começo da madrugada desta quinta-feira (8), a estação Brigadeiro, Linha 2-Verde do Metrô, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início dentro da estação em equipamentos elétricos nos dutos de ventilação. As chamas chegaram até a calçada.

O Metrô informou interrompeu temporariamente a circulação de trens entre as estações Ana Rosa e Consolação. Às 4h40 a estação foi aberta normalmente.

O incêndio começou próximo da meia-noite e foi controlado em cerca de 40 minutos. Não houve feridos na ocorrência.

