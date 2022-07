Incêndio de grandes proporções atinge prédio no centro de SP, na 25 de março (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite deste domingo (10), um prédio na rua Barão de Duprat, esquina com a 25 de março, no centro histórico de São Paulo.

No início do atendimento, 15 viaturas e 40 homens estavam no combate às chamas, segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Esses números chegaram a 30, no caso dos veículos, e 85, em relação aos profissionais.

Até 5h45 desta segunda-feira (11), o fogo ainda não havia sido totalmente controlado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muito fogo no local. Não há informações de vítimas”, acrescentou a corporação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja imagens:

AGORA: Incêndio de grandes proporções atinge prédio na região da Rua 25 de Março, em São Paulo.



Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas e 40 homens trabalham no combate às chamas. Ainda não há informações sobre feridos.



Confira as primeiras imagens do local pic.twitter.com/3h7Voow1Rf CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 11, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE