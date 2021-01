Incêndio destrói 250 barracos em área próxima a prédios do Minha Casa Minha Vida no Rio

247 - Um incêndio destruiu cerca de 250 barracos de madeira e plástico, na noite desta quinta-feira (14), em uma favela na estrada dos Palmares, Rio de Janeiro. O local fica próximo de um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, na Zona Oeste da cidade.

De acordo com a Prefeitura do Rio, todas as famílias que moravam no local perderam a casa e ficaram desabrigadas.

“As pessoas vão ser abrigadas e vamos tratar de resolver o problema em definitivo dessas famílias que estão há três, quatro anos abandonadas aqui nessa ocupação”, declarou o prefeito Eduardo Paes (DEM).

A Secretaria de Assistência Social informou que 125 famílias foram cadastradas pelo poder municipal, com 217 pessoas que ficaram sem ter onde morar. Destas, 55 são crianças e 162 são adultos.

