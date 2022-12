Incêndio em região de mata em Copacabana é controlado

Apoie o 247

247 - Bombeiros controlaram às 6h05 deste sábado (3) os focos de incêndio que atingiram o alto de uma região de mata no Morro dos Cabritos, altura da Rua Cinco de Julho, no bairro de Copacabana, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro (RJ), no fim da tarde desta sexta-feira (2).

Foram necessárias 12 horas de combate ao incêndio para o controle das chamas. De acordo com informações publicadas pelo portal G1, a Rua Toneleiro continuava fechada às 7h e o desvio dos carros era feiro pela Rua Santa Clara.

Militares dos quarteis de Copacabana e Gávea participaram do combate ao fogo.

Testemunhas afirmaram que as chamas começaram com fogos de artifício detonados após o gol da seleção de Camarões, na vitória de 1 a 0 sobre o Brasil.

Em nota, o Hospital São Lucas Copacabana afirmou que "não recebeu nenhum caso de inalação de fumaça decorrente do incêndio" e que "segue operando dentro da normalidade".

