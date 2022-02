Incêndio em resort: tecladista está 60% do corpo queimado e estado é "gravíssimo"

Acidente ocorreu no Mavsa Resort, em Cesário Lange (SP) edit

247 - O tecladista da banda que se apresentava no Mavsa Resort, em Cesário Lange (SP), teve 60% do corpo queimado durante o incêndio que atingiu o hotel na noite desta segunda-feira (21). A reportagem é do portal G1.

"O estado dele é gravíssimo. Estamos angustiados com toda essa situação e a única coisa que podemos fazer é correr para que ele tenha o suporte médico necessário", conta a irmã do músico, Cintia de Fátima Camargo.

A ocorrência foi registrada em um espaço reservado para shows e eventos, por volta das 23h. Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 pessoas ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde de Cesário Lange e Tatuí, com queimaduras e por terem inalado grande quantidade de fumaça.

O Mavsa Resort informou que os pacientes são funcionários do hotel e integrantes da banda que se apresentava no espaço. Conforme a empresa, não há hóspedes entre os feridos.

Segundo a administração da Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Tatuí, o tecladista Antone Roberto Camargo, de 43 anos, teve queimaduras de 2º e 3º graus, que atingiram os membros superiores.

Por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para um hospital particular de Sorocaba nesta terça-feira (22).

Segundo a irmã do tecladista, Antone Camargo faz parte da "Banda Arquivo" há mais de 10 anos. O grupo apresentava o show "Las Vegas" para um grupo de hóspedes no salão "Dragon Bar" e faltavam 30 minutos para acabar o show quando houve o incêndio.

