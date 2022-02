Incêndio no Mavsa Resort deixa 20 feridos no interior paulista

Cerca de 40 pessoas estavam no salão no momento do incidente, na cidade de Cesário Lange (SP) edit

247 - Um incêndio no Mavsa Resort deixou 20 feridos na noite desta segunda-feira (21) na cidade de Cesário Lange (SP). A ocorrência foi registrada por volta das 23h em um espaço fechado reservado para shows e eventos. O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas no resort de luxo, localizado na Avenida 3 de maio. Cerca de 40 pessoas estavam no salão no momento do incidente.

De acordo com o portal G1, a suspeita é de que artefatos pirotécnicos possam ter causado o incêndio. O fogo começou durante um show para hospedes do local.

Dos 20 feridos, 13 receberam alta, informaram as equipes de resgate. Outros sete seguiam internados, até a manhã desta terça-feira (22), sendo quatro em estado grave.

O Mavsa Resort afirmou que "as causas do acidente estão sendo investigadas e o Mavsa está colaborando, efetivamente, com a perícia". "O resort informa também que está prestando o suporte necessário para todos os atingidos e seus familiares".

O espaço passará por uma perícia técnica. Um boletim de ocorrência foi registrado para ser investigado pela Polícia Civil.

