Incêndios florestais em SP mais do que dobram em 2020

247 - O número de focos de incêndio aumentou 109% estado de São Paulo até o último domingo (13) em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desde o começo do ano, os satélites do instituto registraram 4.214 focos na unidade federativa, contra 2.015 de 1º de janeiro a 13 de setembro de 2019.

Foram 1.470 focos até o dia 13 de setembro. A média histórica é de 796 incêndios para o mês todo, de acordo com informações publicadas em reportagem do portal G1.

Os focos de incêndios em São Paulo atingem de maneira similar a Mata Atlântica e o cerrado. Segundo o Inpe, 52% dos focos deste ano ocorreram em áreas de Mata Atlântica e 48% em áreas de cerrado.

Com os incêndios, animais silvestres tentam fugir do fogo e passaram a invadir áreas urbanas.

No noroeste paulista, 1.854 animais silvestres foram resgatados de março a julho de 2020. O número representa 53% do total de capturas realizadas em todo o estado, segundo a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros.

Em agosto, um lobo-guará foi resgatado no estacionamento de um supermercado de São José do Rio Preto. Em Cerqueira César, uma onça correu pelas ruas de um bairro residencial no começo do mês de setembro.

Nível nacional

No plano nacional a preocupação com incêndios é ainda maior. Pela primeira vez em seu período democrático, o Brasil é alvo de uma recomendação oficial para que uma investigação internacional ocorra sobre o governo Jair Bolsonaro por suas políticas ambientais e de direitos humanos. A iniciativa partiu do relator especial da Organização das Nações Unidas (ONU), Baskut Tunkat.

Um grupo de oito países europeus também alertou o Brasil que, se não tomar "ações reais" no combate ao desmatamento na Floresta Amazônica, produtos brasileiros deixarão de ser comprados.

