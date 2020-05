Índice de transmissão de Covid-19 cai em SP e prefeitura diz que mantém o controle

A cidade de São Paulo está conseguindo controlar os índices de transmissão do novo coronavírus em níveis menores do que os do estado, onde a Covid-19 está se alastrando em uma velocidade maior edit

247 - A cidade de São Paulo está conseguindo controlar os índices de transmissão do novo coronavírus em níveis menores do que os do estado, onde a Covid-19 está se alastrando em uma velocidade maior. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

A boa notícia para a capital, acrescenta a jornalista, foi discutida em reunião do comitê de combate ao coronavírus no domingo (25). O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, participou do encontro.

O índice de reprodução do vírus (Rt) da cidade, que detecta para quantas pessoas cada infectado transmite a doença, está em 1.1, enquanto o do estado, incluindo o interior, chega a 1.7.

A capital já registrou índice de transmissão de 1.5.

