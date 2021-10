Indignado, ambulante com seus produtos jogados no chão, reage: "leva tudo, covardes”

Vídeo que circula nas redes sociias mostra um ambulante indignado, com seus produtos jogados no chão, e com um agente da guarda municipal do Rio de Janeiro ao seu lado. A funkeira Jojo Todynho comentou o assunto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um vídeo circula nas redes sociais mostra um homem indignado, com seus produtos jogados no chão, e com um agente da guarda municipal do Rio de Janeiro ao seu lado.

“Pode levar! Leva tudo, covardes”, esbraveja o ambulante. Com desemprego, que atinge mais de 14 milhões de brasileiros, e a alta da inflação acima de 10% elevando os preços dos produtos mais consumidos pelos mais pobres, o trabalho informal se tornou a única saída para muitos brasileiros.

O vídeo repercutiu nas redes. A funkeira e apresentadora Jojo Todynho publicou uma série de Stories, em seu Instagram, neste domingo (31), para criticar o que chama de “opressão policial em cima dos camelôs” do Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

Jojo marcou o perfil oficial de Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, e pede atitude para que vendedores ambulantes sejam tratados com respeito.

“E aí? Eu não vou mais no seu gabinete conversar com você, não. Porque eu não quero palavra, eu quero atitude. Prefeitura do Rio de Janeiro, vamos resolver a situação das pessoas? É o quarto vídeo que eu recebo essa semana. Estou pedindo uma resposta”, ressaltou.

PUBLICIDADE

Ainda tem maluco que defende essa putaria, exculacho com trabalhador !! pic.twitter.com/y1VOdv6wNy — 🗣Faala Morador 🗣 (@FaalaMorador) October 29, 2021

PUBLICIDADE