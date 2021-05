Infectologista diz que barreira sanitária em aeroporto é 'para inglês ver'

Médico do Hospital das Clínicas e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, Evaldo Stanislau fez referência à medição da temperatura de quem desembarca no aeroporto de Congonhas (SP) e à distribuição de um material educativo edit

247 - Médico do Hospital das Clínicas e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, Evaldo Stanislau avaliou que a barreira sanitária instalada nessa quinta-feira (27) no aeroporto de Congonhas (SP) não é suficiente para conter as variantes do coronavírus. As principais medidas são a medição da temperatura de quem desembarca no aeroporto e a distribuição de um material educativo.

"Medir temperatura e só testar quem tiver alteração é para inglês ver. Mais de 50% das infecções de covid vêm de assintomáticos e ainda temos as pessoas que sentem um mal-estar e tomam remédio para dor ou febre, e assim podem passar despercebidas. A testagem selecionada ou medidas de orientação selecionadas para quem tiver alteração são um convite a dar errado", afirmou. O relato foi publicado pelo portal Uol.

De acordo com o médico, o ideal seria testar uma porcentagem alta de passageiros por amostragem e distribuir um formulário clínico epidemiológico no avião. "A própria equipe de bordo, treinada, pode fazer uma triagem daqueles que responderem no formulário alguma coisa afirmativa. Por exemplo: 'tive contato com alguém doente nas últimas 72 horas'. No desembarque, a autoridade sanitária vai abordar 100% dessas pessoas", disse.

Os passageiros com suspeita de síndrome respiratória, ou seja, dois ou mais sintomas, serão testados em um estande montado no aeroporto e, se o resultado for positivo, eles serão encaminhados à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

O Secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, defendeu a aferição de temperatura como medida de contenção. "Para se detectar o sintomático respiratório, a temperatura é absolutamente imprescindível. Para ser caracterizado como síndrome respiratória, os outros sintomas são somados à temperatura", disse ele em evento com jornalistas nessa quinta.

