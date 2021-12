Influencer estuprada faz novo exame e comprova que foi dopada

Apoie o 247

Metrópoles - A influencer Franciane Andrade, 23 anos, revelou que mais um exame médico constatou que ela foi estuprada, dopada e sofreu lesões no rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, no último domingo (28). Neste sábado (4), a jovem afirmou que pagou por novos testes em uma clínica particular.

Em seu perfil no Instagram, a influencer publicou uma série de vídeos nos Stories e revelou que fez um exame toxicológico. No resultado do teste ficou constatado que Franciane ingeriu a droga conhecida como “boa noite, Cinderela”, que é conhecida por fazer as vítimas perderem a consciência.

Bastante abalada por insinuações que diz ter tomado conhecimento, Franciane mostrou também que está ingerindo medicamentos e coquetel de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis (DST), prescritos para vítima de estupro.

“Foi comprovado, sim, violência sexual. Não tem como falar que não foi. Além da parte da frente, teve também anal. Tenho fotos de todas as lesões. Não venha acusar a vítima”, desabafou Franciane.

