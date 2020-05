Instituto Marielle Franco pede adiamento de federalização do caso até fim das investigações sobre clã Bolsonaro

A ex-PGR Raquel Dodge denunciou, em 2019, cinco pessoas por obstrução de Justiça e pediu a federalização do inquérito que busca os mandantes do crime edit

Revista Fórum - O Instituto Marielle Franco e a Coalizão Negra por Direitos, que consiste em 150 coletivos e organizações do movimento negro, entraram com um pedido de suspensão do julgamento do STJ que pede a federalização das investigações da morte da ex-vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

O julgamento do pedido está marcado para o dia 27 deste mês. A família de Marielle, que está sendo representada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, já se posicionou contra e, com o Instituto Marielle e a coalizão, lançaram nesta terça (19) uma campanha para barrar a possível federalização das investigações. As assinaturas estão sendo coletadas em um site.

#FederalizaçãoNão. Nós, familiares de Marielle e Anderson, não queremos q a PF q Bolsonaro quer controlar assuma o caso q abalou nossa democracia. Junte-se a nós nessa luta, apoie nossa carta ao STJ em: https://t.co/x5OAepWzm7#JustiçaPorMarielleeAnderson#QuemMandouMatarMarielle May 19, 2020

