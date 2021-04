Insumos para produção de 5 milhões de doses da Coronavac chegam a São Paulo

Até setembro, está prevista a entrega de mais 54 milhões de doses do imunizante edit

247 - Quase três dias após a decolagem, o voo que traz 3 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) da China para o Brasil chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 6h31 desta segunda-feira (19). O insumo será utilizado pelo Instituto Butantan para a produção local de mais de 5 milhões de doses contra a Covid-19. A informação é do portal CNN Brasil.

De acordo com o governo de São Paulo, a aeronave que transporta o material decolou de Pequim às 14h (horário de Brasília) da última sexta-feira (16) e traz o terceiro carregamento de 2021 da matéria-prima fornecida pela biofarmacêutica Sinovac, parceira internacional do Butantan.

A reportagem ainda informa que, em abril, foram 4,5 milhões doses da vacina Coronavac. No mês de março foram disponibilizadas 22,7 milhões de doses. Em fevereiro, 4,85 milhões e, em janeiro, 8,7 milhões de unidades.Até setembro, está prevista a entrega de mais 54 milhões de doses do imunizante, segundo o governo do estado de São Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.