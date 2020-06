Interior de SP passa a capital no número de novos casos de covid-19

De acordo com o secretário de desenvolvimento regional do governo do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, o número de novos casos nas cidades do interior foi 14,5% maior do que na capital na última semana edit

247 - São Paulo voltou a demonstrar preocupação com o avanço da pandemia de covid-19 no interior, informou o governo do Estado nesta segunda-feira (22). De acordo com o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vinholi, o número de novos casos nas cidades do interior foi 14,5% maior do que na capital na última semana.

"Isso inverte a lógica de que a capital é o epicentro. Nesse momento, significa uma atenção maior dos gestores públicos em todo o interior", disse em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo os dados do governo, 600 municípios já têm casos registrados.

