Interior de SP supera capital em mortes e torna-se novo epicentro da pandemia

247 - Dados do governo de São Paulo apontam que a pandemia do novo coronavírus agora se proliferou para o interior do estado, onde em números absolutos de mortos pela Covid-19 já ultrapassou a Capital. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26) pelo Comitê de Contingência do Coronavírus do estado.

Enquanto a cidade de São Paulo registrou um acumulado de 6.675 óbitos desde o início da pandemia, o interior chegou a 6.677 mortes nesta quarta (25).

O número de casos confirmados no interior também já superou a capital, que vinha sendo o epicentro da epidemia, com 125.561 casos na região, contra 113.261 da capital.

"Projetamos um aumento significativo no interior do estado. A taxa de transmissão por um milhão de habitantes ainda está baixa. Ela vai aumentar mais", afirmou João Gabardo, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde e que agora integra o comitê paulista.

