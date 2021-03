Interior de SP vive colapso nas UTIs enquanto Federação Paulista de Futebol doa respiradores ao RJ

Quatro das 13 cidades que têm times na elite do futebol paulista registraram que têm 100% dos leitos de UTI ocupados. Isso acontece no mesmo momento em que a Federação fez doação de dez respiradores e monitores para a criação de novos leitos na cidade de Volta Redonda edit

247- Quatro das 13 cidades que têm times na elite do futebol paulista registraram em seus últimos boletins informativos sobre a covid-19 que têm 100% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ocupados. Isso acontece no mesmo momento em que a Federação Paulista de Futebol (FPF) fez doação de dez respiradores e monitores para a criação de novos leitos na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A reportagem é do portal UOL.

O município do Estado vizinho de São Paulo aceitou receber as partidas entre Corinthians e Mirassol, ontem à noite, e São Bento x Palmeiras, hoje (24), no estádio Raulino de Oliveira, após negociações com a FPF. A Prefeitura de Volta Redonda usou o termo "contrapartida" em comunicado, enquanto a entidade paulista alega que foi feito um pedido, não uma imposição.

A reportagem ainda informa que, em São Paulo, as cidades de Bragança Paulista, Campinas, Limeira e Novo Horizonte informam 100% de ocupação de UTIs na rede pública e lista de espera de pacientes para atendimento. O total do Estado de acordo com último boletim do Governo é de 92,3% de ocupação em UTI e 82,3% em enfermarias, o que significa que o sistema de saúde já entrou em colapso.

Casagrande critica postura da federação

O comentarista Walter Casagrande Jr. fez duras críticas ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, e da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, respectivamente.

Ambos defendem a manutenção dos campeonatos de futebol, apesar do avanço da pandemia do coronavírus e dos números assustadores de casos e mortes pela doença.

“Enquanto Jair Bolsonaro envergonha o país na parte política, o presidente da CBF envergonha o futebol brasileiro. Com ele não vamos perder de 7 a 1, vamos perder de 20 a 0. É uma vergonha o que esses caras estão fazendo. É uma falta de respeito e uma falta de solidariedade”, declarou, durante o Globo Esporte desta terça-feira (23).

